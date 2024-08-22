Возможны попытки индекса Мосбиржи вернуться в диапазон 2800-2850п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи может попытаться вернуться в диапазон 2800-2850 пунктов на торгах в четверг, основа отскока - технические факторы, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

" Рассчитываем, что точечный спрос на ключевые бумаги может сохраниться в четверг, что будет способствовать снятию перепроданности и сохранению инерции к восстановлению рынка. Индекс Мосбиржи может попытаться отойти от уровня 2750 пунктов и вернуться в диапазон 2800-2850 пунктов. На рынок акций в целом смотрим осторожно - текущий отскок, по нашему мнению, пока обусловлен техническими факторами", - пишет эксперт в комментарии.

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