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Главная / Мнения аналитиков / Технически рынок акций РФ пока может продолжить поиск ценового дна - БКС Экспресс
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22 августа 2024 года 09:44
Технически рынок акций РФ пока может продолжить поиск ценового дна - БКС Экспресс
Технически российский рынок акций пока может продолжить поиск "ценового дна" на фоне дефицита инвестиционного спроса и при наличии спекулятивных игроков на понижение, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Ближайшая поддержка в индексе Мосбиржи расположена в области прошлогодних июньских 2710 пунктов, в среду до нее не хватало немногим более процента. А более-менее внятный сигнал на смену негативному сантименту придет лишь после возврата выше 2800 пунктов, - пишет аналитик в обзоре. - Фундаментальное восстановление рынка сдерживается жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ и геополитической неопределенностью на границе: по мере снижения влияния данных факторов рынок приступит к движению на целевые 3800 пунктов (однако это в отдаленной перспективе и нужно запастись большим инвестиционным терпением)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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.21 августа 2024 года 19:27
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Москва. 21 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали небольшую смешанную динамику на фоне аналогичной ситуации на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились. читать дальше
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.21 августа 2024 года 16:51
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