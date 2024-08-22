Технически рынок акций РФ пока может продолжить поиск ценового дна - БКС Экспресс

Технически российский рынок акций пока может продолжить поиск "ценового дна" на фоне дефицита инвестиционного спроса и при наличии спекулятивных игроков на понижение, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Ближайшая поддержка в индексе Мосбиржи расположена в области прошлогодних июньских 2710 пунктов, в среду до нее не хватало немногим более процента. А более-менее внятный сигнал на смену негативному сантименту придет лишь после возврата выше 2800 пунктов, - пишет аналитик в обзоре. - Фундаментальное восстановление рынка сдерживается жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ и геополитической неопределенностью на границе: по мере снижения влияния данных факторов рынок приступит к движению на целевые 3800 пунктов (однако это в отдаленной перспективе и нужно запастись большим инвестиционным терпением)".

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