"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью на уровне $584,8 за штуку после рассмотрения отчетности эмитента за второй квартал 2024 года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Доходность акций Vertex, находящихся в нашем покрытии в числе топовых идей, за последние двенадцать месяцев достигает 39%. Отчетность компании не слишком впечатлила инвесторов в силу отражения издержек по недавнему приобретению, но, надо сказать, финансовые результаты не вселили в нас опасений. Мы по-прежнему считаем, что в цену акций эмитента не заложен весь масштаб его научных прорывов и потенциал наращивания выручки и прибыли за счет целого ряда новых препаратов. Vertex Pharmaceuticals все еще недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом 20% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM)", - пишет эксперт.

К рискам для компании, по мнению Саидовой, можно отнести потенциальные ужесточительные меры со стороны правительства США в отношении цен наиболее дорогостоящих лекарств.

Vertex Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на препаратах для лечения муковисцидоза (кистозного фиброза) и наследственных болезней крови.

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