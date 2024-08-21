Бумаги Татнефти в настоящее время интересны для покупок - "Солид Брокер"

Бумаги "Татнефти" в настоящее время интересны для покупок, прогнозная стоимость обыкновенных и привилегированных акций эмитента находится на уровне 750 рублей на горизонте года, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"Татнефть" опубликовала промежуточную отчетность за I полугодие 2024 по МСФО. Выручка компании выросла на 49%, EBITDA прибавила 21%, чистая прибыль выросла лишь на 3%. Однако заметим, что чистая прибыль в этом полугодии без прибыли от курсовых разниц в отличие от прошлого года. Причем чистая прибыль обновила исторические максимумы. В целом российский нефтегазовый сектор ожидаемо хорошо себя чувствует при текущих ценах на нефть и курсе рубля, правда, третий квартал может быть хуже", - отмечают эксперты в обзоре.

"Совет директоров эмитента уже рекомендовал 38,2 рубля на дивиденды за первое полугодие 2024, что составляет 75% от прибыли РСБУ или 59% от прибыли МСФО. По итогам года мы рассчитываем на то, что дивиденды превысят 80 рублей на акцию. Выходит, что "Татнефть" сейчас торгуется с дивидендной доходностью больше 14%. Мультипликаторы исторически очень низкие: P/E 4,4x, EV/EBITDA 2,5x. Мы считаем, что акции "Татнефти" сейчас интересны для покупок после довольно сильной коррекции. Целевую цену устанавливаем на уровне 750 рублей на оба типа акций на горизонте двенадцати месяцев", - указывают аналитики инвесткомпании.

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