Цена акций CIAN в краткосрочной перспективе будет сильно зависеть от динамики ставки ЦБР

Цена акций CIAN в краткосрочной перспективе будет сильно зависеть от динамики ключевой ставки Банка России, говорится в материале аналитиков "Т-Инвестиций".

Эксперты брокера при этом считают, что бизнес эмитента продолжит устойчиво расти благодаря индексации цен и развитию новых направлений, и фундаментально позитивно смотрят на компанию.

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