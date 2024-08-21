Рубль днем отыграл утренние потери и слегка повышается в паре с юанем

Москва. 21 августа. Китайский юань растерял рост первой половины сессии и немного дешевеет на Московской бирже днем в среду; рубль отыграл утренние потери и слегка повышается на фоне попыток нефти развернуться вверх после снижения по итогам двух предыдущих дней. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,18 руб., что на 0,65 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань поднимался до 12,1845 руб., что стало его новым максимумом с 21 июня.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 14 копеек, до 89,91 руб./$1, контракт EURRUBF вырос на 13 копеек, до 99,34 руб./EUR1.

Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Китая уже превысила 95%, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая переговоры с премьером Государственного совета Китайской народной республики Ли Цяном. "Сегодня доля рубля и юаня во взаимных расчетах уже выше 95%", - сказал он.

Мишустин напомнил, что взаимная торговля между странами развивается опережающими темпами, в 2023 году товарооборот превысил 1,6 трлн юаней или 20 трлн рублей.

Между РФ и КНР налажена активная работа по правительственной линии. Обеспечивается системное взаимодействие пяти МПК и более 80 совместных координационных органов и структур, отметил российский премьер.

"Рубль снижается пятую торговую сессию подряд, торгуется выше уровня 12 по отношению к юаню. Ослабление национальной валюты продолжается из-за сохраняющихся геополитических рисков, снижения экспорта на фоне нисходящей динамики нефтяных цен и других сырьевых товаров, экспортируемых Россией. При этом рубль игнорирует значительное ослабление американской валюты, а также приближение налогового периода. До конца месяца экспортеры будут реализовывать часть валютной выручки для исполнения налоговых обязательств. При этом значительное ослабления рубля будет сдерживаться жесткой монетарной политикой и регулированием продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Кроме того, продолжает действовать указ по реализации части валютной выручки российскими экспортерами. На текущей неделе курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре 87,5-89 руб., биржевой курс юаня - около 12 руб.", - отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

Цены на нефть эталонных марок начали умеренно подниматься днем в среду, пытаясь восстановиться после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск выросли на 0,26%, до $77,4 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на 0,22%, до $73,33 за баррель.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17:30 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали повышение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 347 тыс. баррелей.