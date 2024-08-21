Цены акций Lowe''s, Boeing и Xpeng останутся под давлением в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Lowe''s Cos., Boeing Co. и Xpeng, вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Цена бумаг Lowe''s во вторник снизились на 1,2%: выручка во 2К24 оказалась ниже прогнозов - $23,59 млрд против $23,91 млрд. Компания ожидает, что объем продаж за год составит $82,7-83,2 млрд, тогда как рынок оценивал их в $84-85 млрд. Скорректированная прибыль на акцию достигнет диапазона от $11,7 до $11,9 против прогноза в $12-12,3. На наш взгляд, в ближайшее время давление на бумагу сохранится", - указывают эксперты.

"Акции Boeing упали в стоимости на 4% во вторник. Производитель приостановил испытания самолетов 777X, после того как обнаружил повреждение важной конструкции. Запуск линейки самолетов в продажу планировался на 2025 год. По нашему мнению, бумаги продолжат находиться под давлением в ближайшей перспективе", - отмечают аналитики банка в материале.

"Стоимость бумаг Xpeng на Гонконгской фондовой бирже опустилась на 2% после публикации прогноза по выручке за 3К24, не оправдавшего ожиданий. Выручка прогнозируется в диапазоне CNY9,1-9,8 млрд - это ниже оценки аналитиков, опрошенных FactSet (CNY10,4 млрд). Полагаем, что падение котировок акций эмитента продолжится", - пишут эксперты инвестбанка в обзоре.

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