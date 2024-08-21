SberCIB рекомендует покупать акции ТКС Холдинга с прогнозной ценой 4000 руб

SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции МКПАО "ТКС Холдинг" с прогнозной стоимостью 4000 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 53% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков инвестбанка.

Согласно прогнозам экспертов, в ближайшие двенадцать месяцев с учетом допэмиссии акции эмитента будут торговаться со следующими мультипликаторами: P/E - 5,3 и P/BV - 1,2.

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