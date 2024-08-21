ПСБ снизил прогнозную цену акций Татнефти на горизонте года до 710 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) понизил текущую оценку справедливой стоимости акций "Татнефти" на горизонте года до 710 рублей за штуку, при этом по-прежнему считает бумаги компании интересными для покупок, сообщается в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа Евгения Локтюхова.

"Нефтяная компания представила отчет по МСФО за I полугодие 2024 года. Результаты оказались хорошими: выручка выросла почти на 50% г/г, EBITDA - на 21%, а чистая прибыль - на 2,2%. Несмотря на достойные показатели, мы не ждем заметного роста цены бумаг на их фоне. Ключевой фактор для акций "Татнефти" - дивиденды. Однако ситуация на нефтяном рынке и отсутствие девальвации рубля навряд ли позволят компании существенно нарастить прибыль во втором полугодии, - указывает эксперт. - При выплате 50% чистой прибыли за II полугодие годовая дивидендная доходность бумаг составит 12-12,7%. Это неплохо, но в условиях высоких ставок недостаточно для роста котировок. По-прежнему считаем бумаги интересными к покупке, однако понижаем целевую цену на горизонте года до 710 рублей".

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