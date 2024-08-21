"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусГидро с целью 0,66 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусГидро" с целью 0,66 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,4%, стоп-приказ: 0,5761 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания заключила ряд соглашений по развитию гидроэнергетики и комплексного водопользования с Южным Суданом. Такое соглашение расширяет географию присутствия эмитента", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена около двух месяцев колеблется в узком коридоре, что является первым сигналом к потенциальному развороту. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,5761 руб. риск на портфель составит 0,29%", - указывают в "Финаме".

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