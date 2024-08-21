Поддержка нефтяных котировок, вероятно, находится на уровнях $74,5-75/барр. - БКС Экспресс

Поддержка котировок нефти марки Brent может находиться на уровнях $74,5-75 за баррель, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Людмилы Рокотянской.

Рынок в среду будет ждать публикацию протоколов FOMC и данных EIA о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Прогноз Американского института нефти, опубликованный накануне, показал незначительный недельный прирост запасов, отмечает аналитик.

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