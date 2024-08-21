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Главная / Мнения аналитиков / Поддержка нефтяных котировок, вероятно, находится на уровнях $74,5-75/барр. - БКС Экспресс
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21 августа 2024 года 13:27
Поддержка нефтяных котировок, вероятно, находится на уровнях $74,5-75/барр. - БКС Экспресс
Поддержка котировок нефти марки Brent может находиться на уровнях $74,5-75 за баррель, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Людмилы Рокотянской. Рынок в среду будет ждать публикацию протоколов FOMC и данных EIA о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Прогноз Американского института нефти, опубликованный накануне, показал незначительный недельный прирост запасов, отмечает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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