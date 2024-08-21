"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку бумаг Татнефти

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти", сообщается в материале аналитиков Рональда Смита и Булата Мударисова.

"Раскрытые выручка и EBITDA эмитента за 1П24 по МСФО совпали с нашими ожиданиями, а чистая прибыль оказалась немного ниже нашего прогноза, но на уровне ожиданий ограниченного консенсуса. Мы сохраняем позитивный взгляд на обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" - по-прежнему ждем годовых дивидендов вблизи 100 рублей на бумагу с дивидендной доходностью 17% по обоим типам акций", - пишут эксперты.

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