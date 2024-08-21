Очередная попытка отскока рынка акций РФ после пятидневного снижения застопорилась

Москва. 21 августа. Очередная попытка российского рынка акций отскочить в рамках коррекции после пятидневного снижения застопорилась в среду утром, небольшой рост котировок обусловлен желанием ряда участников рынка частично прикрыть короткие позиции, но активных покупателей на рынке по-прежнему нет.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2772,36 пункта (+0,14%), индекс РТС - 962,96 пункта (+0,14%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,8%.

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "ТКС Холдинга" (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%, "префы" прибавили в цене также 0,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА", котировки российских акций в начале торгов 21 августа слегка подрастают в рамках коррекции после пятидневного снижения; повышение поддерживается желанием ряда участников рынка частично прикрыть короткие позиции, но активных покупок на рынке по-прежнему нет. Рост сдерживается как негативной конъюнктурой мировых фондовых рынков и нестабильностью на нефтяных площадках, так и рядом внутренних факторов - опасениями дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России и возросшими геополитическими рисками из-за нестабильной ситуации в приграничных с Украиной областях.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали новости эмитентов в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. Пауэлл выступит здесь на ежегодном симпозиуме Федерального резервного банка Канзаса в пятницу. Рынок ждет от него большей ясности в отношении денежно-кредитной политики американского центробанка. Кроме того, в среду будет опубликован протокол предыдущего заседания ФРС.

Азиатские фондовые индексы демонстрируют в среду смешанную динамику. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает, в том числе, снижение американского рынка днем ранее. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов потерял 0,3%. Китайский индекс Shanghai Composite опустился в ходе торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Вместе с тем австралийский индекс S&P/ASX 200 демонстрирует рост на 0,16% после повышения по итогам восьми торгов подряд, южнокорейский индекс Kospi прибавляет 0,2%.

В свою очередь цены на нефть слегка снижаются в среду утром после падения по итогам двух предыдущих сессий. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 11:00 мск составила $77,15 за баррель, что всего на 0,06% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 0,6%, до $77,2 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,11%, до $73,09 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,7%, до $73,17 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают сигналы ослабления спроса на сырье в мире, в особенности в Китае, а также надежды на спад напряженности на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил о необходимости достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа в ближайшие дни, уточнив, что США, Египет и Катар намерены сделать все возможное, чтобы убедить ХАМАС согласиться на новые предложения по перемирию, пишет газета The Times of Israel. Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа.

Внимание трейдеров в среду будет направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17:30 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали повышение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 347 тыс. баррелей.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,4%. Рынок перешел в стадию консолидации у важных среднесрочных сопротивлений, а также исторических максимумов, ожидая более значимых макроэкономических сигналов этой недели. Индексы МосБиржи и РТС накануне упали на 0,25% и 1,5% соответственно, в очередной раз обновив минимумы года. Рублевый индикатор опустился до самого низкого значения с июня 2023 года, но сумел стабилизироваться выше поддержки 2765 пунктов. Долларовый РТС достиг минимума с июля 2023 года, устояв немногим выше 950 пунктов и испытывая дополнительное давление со стороны рубля.

По мнению Кожуховой, "в начале торгов в среду российский фондовый рынок может остаться под основным нисходящим давлением ввиду отсутствия позитивных экономических или геополитических сигналов, которые в последние недели продолжают толкать индексы вниз. Краткосрочно при этом индексы МосБиржи и РТС все еще не выглядят перепроданными, что открывает перед ними перспективы снижения к следующим целям 2710 пунктов и 950 пунктов, соответственно. Спросом в рублевом сегменте при этом в условиях более слабого рубля могут вновь пользоваться акции валютных экспортеров, и в частности, привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза" с "долларовой кубышкой".

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, после негативного открытия во вторник котировки большинства акций попытались подрасти, но их остановила отметка 2800 пунктов. "С 5 августа она много раз отбивала атаки "медведей", но после ее уверенного пробоя в понедельник она стала сопротивлением росту. Причем вчера не наблюдалось даже серьезных попыток прощупать 2800 на прочность, что говорит о слабости покупателей. Все попытки отскока наталкивались на усиление продаж, а сами периоды роста больше напоминали прикрытие "шортов", нежели инвестиционные покупки", - считает Антонов.

Индекс МосБиржи может продолжить снижение в ближайшее время, считает эксперт "БКС экспресс" Михаил Зельцер. "Индекс МосБиржи вчера обновил годовой минимум. Технический отскок со "дна" завершился под 2800 пунктами и быстро сошел на нет - тест уровня снизу и откат характеризуют слабость фондовых "быков" и силу "медведей". Пока действует жесткая денежно-кредитная политика и на рынке сохраняются опасения очередного повышения ключевой ставки, а геополитический фон напряженный, то биржевой сантимент слабый, - указывает аналитик. - Техническая формация рынка остается нисходящей и не исключает более низкие уровни индекса. В случае потери 2750 пунктов следующая поддержка - 2710 пунктов: там пересекутся динамическая и статичная опоры, а от минимума вторника это будет еще минус 1,5%".

"Со временем и эту мощную коррекцию 2024 года выкупят. Годовые инвестиционные перспективы предполагают +38% по индексу МосБиржи, и покупка бумаг с большими скидками долгосрочно выглядит привлекательной. Но локально активные трейдеры могут получить цены еще ниже текущих", - полагает Зельцер.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,24 млрд рублей (из них 1,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,21 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 1,16 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").