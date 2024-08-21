Рубль при открытии торгов незначительно дешевеет в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 21 августа. Китайский юань лишь слегка повышается на Московской бирже утром в среду, рубль незначительно дешевеет на фоне стабильной нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,1945 руб. (+0,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,84 коп. выше уровня действующего официального курса.

Валютная пара юань/рубль, вероятно, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 12,1-12,3 руб. за юань, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ждем, что в среду волатильность на рынке останется невысокой, а валюты могут сохранить инерцию к умеренному повышению - активизации экспортеров, способной выступить триггером смены курсовой динамики, с вероятным, скорее локальным, откатом юаня "под" отметку 12 руб., имеет смысл ждать ближе к налогам, то есть в конце текущей - в начале следующей недели. На среду актуальным по юаню, по нашему мнению, может выступить диапазон 12,1-12,3 руб." - пишет эксперт в комментарии.

Нефть слабо дешевеет в среду утром после снижения по итогам двух предыдущих сессий. Давление на рынок оказывают сигналы ослабления спроса на сырье в мире, в особенности в Китае, а также надежды на спад напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $77,18 за баррель, что на 0,03% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,07%, до $73,11 за баррель.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17:30 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали повышение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 347 тыс. баррелей.