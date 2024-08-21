Инвестбанк "Синара" рекомендует продавать акции Татнефти

Инвестиционный банк "Синара" рекомендует продавать акции "Татнефти", сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"Эмитент раскрыл результаты за 1П24 по МСФО. После того как капитальные затраты "Татнефти" в 2023 году почти удвоились по сравнению с показателем 2021 года, резкое сокращение капвложений в отчетном периоде - на 20% г/г и 38% п/п - представляется хорошим развитием событий для компании, - указывают эксперты. - Вместе с тем мы осторожно смотрим на годовой показатель: капзатраты могут сильно вырасти во второй половине года, как это часто бывает в нефтегазовом секторе. Результаты по ключевым статьям отчета о прибылях и убытках оказались близки как к нашим оценкам, так и к прогнозам рынка. В пересчете на год доходность FCF у "Татнефти" составляет неплохие 18%, но все еще ниже, чем у "Роснефти" или "ЛУКОЙЛа" (более 20%). Наш рейтинг по акциям компании - "продавать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.