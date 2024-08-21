Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- индекс цен производителей России в июле;

- протоколы заседания ФРС США;

- квартальные результаты Target Corp.;

- финансовые результаты "Займера" и CIAN за 2К24;

- совет директоров "Инарктики" решит по дивидендам за 1П24.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.