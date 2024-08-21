Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 21 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возвращения Минфина к размещению на первичных аукционах облигаций с плавающей ставкой, что может оказать стабилизирующую роль на вторичный рынок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали новости эмитентов в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. Пауэлл выступит здесь на ежегодном симпозиуме Федерального резервного банка Канзаса в пятницу. Рынок ждет от него большей ясности в отношении денежно-кредитной политики американского центробанка. Кроме того, в среду будет опубликован протокол предыдущего заседания ФРС.

Азиатские фондовые индексы снижаются в среду, исключением выступает только южнокорейский рынок акций. Негативное влияние на настроения инвесторов оказало, в том числе, снижение американского рынка днем ранее. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов потерял 0,3%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 демонстрирует снижение менее чем на 0,1% после роста по итогам восьми торгов подряд. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:43 МСК прибавил 0,2%.

В свою очередь нефть слабо дешевеет в среду утром после снижения по итогам двух предыдущих сессий. Давление на рынок оказывают сигналы ослабления спроса на сырье в мире, в особенности в Китае, а также надежды на спад напряженности на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил о необходимости достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа в ближайшие дни, уточнив, что США, Египет и Катар намерены сделать все возможное, чтобы убедить ХАМАС согласиться на новые предложения по перемирию, пишет газета The Times of Israel. Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:15 мск составила $77,1 за баррель, что на 0,13% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 0,6%, до $77,2 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,16%, до $73,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,7%, до $73,17 за баррель.

Внимание трейдеров в среду будет направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17:30 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали повышение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 347 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 20 августа выросла почти в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,12 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,302 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,18% и составил 104,52 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,15%, опустившись до 915,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-12R" (-1,74%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-1,18%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,9%), а в лидерах повышения - облигации "ТМК БО-07" (+0,44%), "РЖД-32" (+0,42%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,39%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "НоваБев групп" (MOEX: BELU) полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 4 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ (с фиксацией значения ключевой ставки на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + премия в размере 1,4% годовых.

АО "Мособлэнерго" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001P-01 с офертой через 3 года объемом 3,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа. Купоны ежемесячные, определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред в размере 1,4% годовых. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 30 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в декабре 2023 года.

МФК "Быстроденьги" установила ставки 1-12-го купонов облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей на уровне 24,25% годовых. Компания 22 августа начнет размещение бондов. Предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через год. Также предусмотрена амортизация: по 20% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, 40% от номинала - в дату окончания 42-го купона. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Эмиссией предусматриваются ковенанты. В частности, бумаги можно будет предъявить к досрочному погашению в случае распределения между участниками эмитента более 75% годовой чистой прибыли, если капитал компании до принятия такого решения или в результате такого решения имеет значение 500 млн рублей и менее; а также если эмитент нарушит срок раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ООО "Совкомбанк лизинг" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии БО-П07 с 5 млрд рублей до 6 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - 200 базисных пунктов. Ставки купонов будут ежемесячными и переменными, формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ (сумма доходов за каждый день купонного периода) плюс спред. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 19-35-го купонов будет погашено по 5,5% от номинальной стоимости бондов, в дату выплаты 36-го купона - 6,5% от номинала. Сбор заявок на выпуск прошел 20 августа. Техразмещение запланировано на 23 августа. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "Простая еда" 23 августа начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Размещение продлится до 30 января 2025 года. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 23% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Эмиссия будет размещена в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 3 млрд рублей. В рамках 7-летней программы бумаги могут быть размещены на срок до 5 лет.

ООО "Интерлизинг" 29 августа с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, рассчитываться как ключевая ставка ЦБ (с фиксацией значения КС на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) плюс премия не выше 285 базисных пунктов. По займу будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Техразмещение запланировано на 3 сентября. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 14-15-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 19% годовых. Десятилетний выпуск на 15 млрд рублей был размещен в марте 2018 года по ставке полугодового купона 9,25% годовых. Ставка текущего купона - 9% годовых, по выпуску 2 сентября предстоит исполнение оферты.