Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2750-2800п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит двигаться в диапазоне 2750-2800 пунктов на торгах в среду, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"В случае ухода индекса ниже данного диапазона продажи могут усилиться. Однако вполне вероятно, что российский рынок в ближайшие дни будет двигаться вблизи текущих отметок. Основное внимание на бумаги Сбербанка, "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и "Сургутнефтегаза". Без возвращения спроса на эти акции индексу будет крайне проблематично попытаться восстановиться", - указывает эксперт в комментарии.

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