Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 12,1-12,3 руб. за юань в среду - ПСБ

Валютная пара юань/рубль, вероятно, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 12,1-12,3 руб. за юань, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ждем, что в среду волатильность на рынке останется невысокой, а валюты могут сохранить инерцию к умеренному повышению - активизации экспортеров, способной выступить триггером смены курсовой динамики, с вероятным, скорее локальным, откатом юаня "под" отметку 12 руб., имеет смысл ждать ближе к налогам, то есть в конце текущей-в начале следующей недели. На среду актуальным по юаню, по нашему мнению, может выступить диапазон 12,1-12,3 руб." - пишет эксперт в комментарии.

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