"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для "обычки" и "префов" Татнефти

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с прогнозными стоимостями на уровнях 798,9 рубля и 791,7 рубля за штуку соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Вышедшая отчетность эмитента по МСФО за полугодие продемонстрировала рост выручки и EBITDA г/г вслед за рублевыми ценами на нефть, хотя прибыль и показала нейтральную динамику из-за разовых факторов, завысивших показатель в прошлом году. Что более важно, сильная генерация FCF и отрицательный чистый долг позволяют рассчитывать на то, что "Татнефть" может сохранить норму выплат дивидендов на уровне не ниже прошлогоднего. В таком сценарии дивидендная доходность по итогам года может составить около 17% - привлекательное для российского рынка значение, - пишет эксперт. - Кроме того, компания имеет умеренную оценку по мультипликаторам - EV/EBITDA 2024E, по нашим расчетам, составляет всего 2,9".

Ключевыми рисками в инвестиционном кейсе "Татнефти", по мнению Кауфмана, являются возможность снижения цен на нефть, роста налоговой нагрузки или уменьшения нормы выплат дивидендов.

"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основными направлениями деятельности являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.

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