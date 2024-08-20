Рынок акций РФ не смог развить дневную коррекцию и закрылся во вторник снижением 5-е торги подряд

Москва. 20 августа.

Рынок акций РФ не смог развить дневную коррекцию и закрылся во вторник умеренным снижением основных индексов пятую торговую сессию подряд, отыгрывая как опасения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, так и возросшие геополитические риски из-за нестабильной ситуации в приграничных с Украиной областях; падение индекса РТС было более сильным за счет обесценения рубля.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 21 августа, составляет 90,6944 руб./$1 (+1,15 рубля по отношению к 20 августа).

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2768,42 пункта (-0,26%), индекс РТС - 961,6 пункта (-1,53%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 2,9%.

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1%, "префы" потеряли в цене также 1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,6%), а также обыкновенные акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (+2,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "ТКС Холдинга" (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

МКПАО "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (ранее - TCS Group) во II квартале 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 15% - до 23,5 млрд рублей по сравнению с 20,4 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2023 года. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал квартальную прибыль "ТКС Холдинга" на уровне 23,3 млрд рублей. Чистый процентный доход группы во II квартале вырос на 45% к предыдущему году и составил 77,7 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы увеличились на 45%, до 24 млрд рублей. Собственные средства группы за квартал увеличились на 6%, до 296 млрд рублей.

Как отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА", основные индексы российского рынка акций в ходе торгов 20 августа локально выходили в плюс в рамках коррекции после четырехдневного снижения; поддержку рынку оказала как локальная стабилизация нефтяных котировок, так и желание ряда участников рынка частично прикрыть "короткие позиции". Вместе с тем к концу торгов активность покупателей снизилась под давлением наметившегося ухудшения конъюнктуры мировых фондовых рынков и вновь развернувшихся вниз нефтяных цен, что в итоге увело индексы МосБиржи и РТС в отрицательную зону. Таким образом, рынок закрылся снижением пятые торги подряд.

Цены на нефть вновь перешли к снижению на торгах во вторник. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:50 мск составила $77,45 за баррель, что на 0,27% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже опустилась к этому времени на 0,2%, до $74,22 за баррель. Накануне Brent подешевела на 2,5%, WTI - на 3%.

"Настрой трейдеров остается "медвежьим". Опасения в отношении перспектив спроса на нефть, связанные главным образом с ситуацией в Китае, сохраняются", - отмечается в обзоре аналитиков ING Уоррена Паттерсона и Эвы Мэнти.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера по итогам его встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как ранее отметил Блинкен, Нетаньяху "подтвердил, что Израиль принимает предложение", которое США представили на переговорах между Израилем и ХАМАС в Дохе на прошлой неделе, и призвал ХАМАС также согласиться на американские предложения. Переговоры "помогли уменьшить беспокойство трейдеров, связанное с рисками для поставок нефти с Ближнего Востока", отмечается в обзоре ING. "Однако нам по-прежнему нужно понять, примет ли сделку ХАМАС, и, если соглашение будет заключено, продержится ли прекращение огня, - пишут Паттерсон и Мэнти. - Нефтяной рынок, вероятно, сохранит чувствительность к тому, как будет развиваться эта ситуация".

Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга снизились во вторник, в то время как остальная Азия завершила день "в плюсе". Народный банк Китая 20 августа сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на отметке 3,35% годовых. Ставка по пятилетним кредитам осталась на уровне 3,85% годовых. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики также не ожидали их изменения. Тем не менее, рынки надеются на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, которое будет стимулировать рост второй по величине экономики мира.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%. Трейдеры фиксировали прибыль после того, как Hang Seng рос три предыдущих сессии подряд и достиг максимума за месяц, отмечают эксперты. Кроме того, аналитики Goldman Sachs предупредили о том, что риск замедления темпов роста ВВП КНР усилился, что также оказало негативное влияние на рынки. В свою очередь японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1,8%. Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,2% (он завершил подъемом восьмые торги подряд).

Вместе с тем американские фондовые индексы снижаются на 0,1-0,3% в начале торгов во вторник, инвесторы оценивают новости эмитентов в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Пауэлл выступит на ежегодном симпозиуме Федерального резервного банка Канзаса в пятницу. Рынок ждет от него большей ясности в отношении денежно-кредитной политики американского центробанка. Пока трейдеры оценивают вероятность снижения Федрезервом процентных ставок на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании в 75,5%. Кроме того, в среду будет опубликован протокол предыдущего заседания ФРС.

Европейские фондовые площадки 20 августа также демонстрируют негативную динамику - снижение основных фондовых индексов региона составляет от 0,1% до 1%.

"Во вторник российский фондовый рынок в ходе основной торговой сессии попытался совершить отскок, однако не сумел удержаться в "зеленой зоне". Снижение цен на нефть продолжает создавать негативный фон, а относительно позитивные корпоративные отчеты пока не способны развернуть рынок вверх. В ближайшие дни индекс МосБиржи может попытаться нащупать поддержку у отметки 2745 пунктов", - считает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи в первой половине дня обновил годовой минимум, после чего вернулся выше отметки 2780 пунктов в рамках коррекционного роста, а затем вновь ушел в минус. Таким образом, среднесрочный нисходящий тренд остается актуальным. Локальный рост, вероятно, был связан с назревшей коррекцией, подорожавшей нефтью, ослаблением рубля и позитивной динамикой на глобальных рынках. При этом давление на рынок акций сохраняется из-за жесткой монетарной политики со стороны российского регулятора. Уже на ближайшем заседании ЦБ может повысить ключевую процентную ставку еще на 200 базисных пунктов - до 20% годовых. Также на рынок оказывают негативное влияние геополитические факторы.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов вновь ушел в минус после попытки коррекционного роста в течение дня. Некоторые ценные бумаги все же смогли остаться в плюсе, в их числе привилегированные акции "Сургутнефтегаза", а также обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,2%), "Полюса" и "ТКС Холдинга". Акционеры банка "Санкт-Петербург" ждут объявления о полугодовых дивидендах, хотя технически бумаги сегодня лишь восстановились от локальных минимумов. Привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза" вернулись к росту на фоне более слабого рубля, вновь учитывая в цене высокие долларовые накопления компании. Акции золотодобытчиков находились в лидерах повышения после обновления ценами на драгоценный металл очередного исторического максимума $2570 за унцию. Котировки золота продолжают идти наверх на фоне сохранения геополитической напряженности в разных частях света, а также ожиданий снижения процентных ставок ФРС уже в сентябре.

"На западных фондовых площадках во вторник преобладали сдержанные продажи. Рынки перешли в стадию консолидации перед важными макроэкономическими событиями этой недели. Покупки приостановились у важных среднесрочных значений, указывая на потребность инвесторов взять паузу для определения дальнейшего тренда. Индексы МосБиржи и РТС не смогли удержаться во внутридневном плюсе, но рублевый индикатор к концу дня поднялся выше поддержки 2765 пунктов, что пока сдерживает его от движения к 2710 пунктам, тем не менее подчеркивая общую слабость рынка", - полагает Кожухова.

По мнению директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, российский рынок акций находится под давлением. Возможно дальнейшее снижение индекса МосБиржи ниже 2700 пунктов в случае повышения ключевой ставки ЦБ до 20% годовых и снижения цен на нефть. Вместе с тем позитивный долгосрочный потенциал сохраняется для инвесторов, готовых купить активы по сниженным ценам. Разворот тренда возможен только при явном положительном изменении макроэкономических данных и решениях Банка России. Ближайшее заседание ЦБ РФ, на котором могут быть приняты меры для стабилизации ситуации, состоится 13 сентября.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 76,63 млрд рублей (из них 13,49 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,36 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 7,84 млрд рублей на акции "ТКС Холдинга").