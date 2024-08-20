Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали небольшую смешанную динамику на фоне легкого укрепления UST

Москва. 20 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали небольшую смешанную динамику на фоне легкого повышения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году опустились в цене на 0,6 базисного пункта, до 71,49% от номинала (доходность подросла на 0,4 базисного пункта - до 8,99% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не изменились в цене относительно предыдущего дня, оставшись на отметке 68,06% от номинала (их доходность подросла на 0,3 базисного пункта до 9,26% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился относительно понедельника, оставшись на отметке 57,17% от номинала (доходность поднялась на 0,3 базисного пункта и составила 9,79% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году упали относительно предыдущего торгового дня на 33,6 базисного пункта, до 71,51% от номинала (их доходность выросла на 34,7 базисного пункта, составив 24,82% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подросли на 0,9 базисного пункта - до 69,53% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта - до 17,77% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене за день на 2,7 базисного пункта - до 67,82% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта, до 14,03% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 90,3 базисного пункта - до 67,95% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 20 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник немного подросли в ожидании ключевых событий недели, инвесторы продолжают анализировать заявления представителей Федеральной резервной системы.

Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле традиционно собирает глав ведущих мировых ЦБ. В этом году мероприятие пройдет 22-24 августа, выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла запланировано на пятницу.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью газете Financial Times, что, по ее мнению, пришло время начать корректировку монетарной политики.

Поскольку инфляция замедляется, а баланс спроса и предложения на рынке труда улучшается, Федрезерву нужно "корректировать базовую ставку в соответствии с ситуацией в экономике и с учетом наших целей", сказала Дейли.

В свою очередь глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что рынок труда и некоторые опережающие экономические индикаторы подают "тревожные сигналы".

Инвесторы ожидают, что Федрезерв снизит ставку примерно на 90 базисных пунктов до конца года, пишет Trading Economics. Шансы на снижение ставки на 25 б.п. в сентябре рынок оценивает в 72%.