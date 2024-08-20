"Финам" понизил рейтинг акций Regeneron Pharmaceuticals до "держать" после динамичного ралли бумаг, а также в свете рассмотрения отчета за второй квартал 2024 года, сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне $1151,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения 3,8%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции биотехнологической компании за последние двенадцать месяцев обогатили инвесторов на 42%, при этом в процессе этого ралли компания отчиталась за второй квартал 2024 года с превышением прогнозов, не омрачив идиллию. Вместе с тем мы считаем, что на данном этапе основные драйверы роста уже заложены в котировки бумаги, а для дальнейшего укрепления понадобятся новые мотивы. На данном этапе Regeneron близка к справедливой оценке - торгуется с премией в размере 3,8% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/S и EV/EBITDA (NTM), - пишет эксперт. - К рискам для Regeneron Pharmaceuticals можно отнести достаточно высокую конкуренцию, имеющую место в сегментах, на которых специализируется эмитент".

Regeneron Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания; ведет исследования и разработки в таких сферах медицины, как кардиология и метаболические заболевания, инфекционные заболевания, воспалительные заболевания и иммунология, онкология, гематология, офтальмология и редкие заболевания.

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