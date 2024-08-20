Рубль днем продолжает умеренно дешеветь в паре с юанем, несмотря на попытки нефти развернуться вверх

Москва. 20 августа. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем во вторник, рубль дешевеет, несмотря на попытки котировок нефти развернуться вверх после сильного падения накануне. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,165 руб., что на 6,45 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань поднимался до 12,1845 руб., что стало новым максимумом с 21 июня.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 44 копейки, до 89,58 руб./$1, контракт EURRUBF вырос на 56 копеек, до 98,89 руб./EUR1.

"Ослабление рубля замедлилось. Геополитические риски постепенно отходят на второй план, и начинают превалировать долгоиграющие факторы поддержки рубля, а именно активное снижение американского доллара, сохраняющиеся проблемы в расчетах у импортеров и жесткая монетарная политика, которая в перспективе может быть еще больше ужесточена. Также уже на текущей неделе поддержку рублю окажет начало налогового периода. Экспортеры будут реализовывать часть валютной выручки для исполнения налоговых обязательств. На текущей неделе курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре 87,5-89 руб., биржевой курс юаня - около 12 руб.", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов.

"Ситуацию на рынке квалифицируем как относительно спокойную: юань сейчас находится на максимумах с июня и может оставаться выше 12 руб. в отсутствие активизации экспортеров, поэтому допускаем тяготение курса к сдержанному росту. На сегодня целевым диапазоном по юаню видим 12-12,2 руб. К концу недели по-прежнему склонны ждать смены динамики и возврата юаня "под" 12 руб. - на первый план выйдет подготовка экспортеров к налогам", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Цены на нефть эталонных марок начали умеренно подниматься днем во вторник, пытаясь восстановиться после резкого снижения накануне.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск выросли на 0,22%, до $77,82 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на 0,07%, до $74,32 за баррель.

Участники рынка следят за ситуацией на Ближнем Востоке.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера по итогам его встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как ранее отметил Блинкен, Нетаньяху "подтвердил, что Израиль принимает предложение", которое США представили на переговорах между Израилем и ХАМАС в Дохе на прошлой неделе, и призвал ХАМАС также согласиться на американские предложения.

Также сообщается, что добыча нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Шарара (Sharara) была повышена до примерно 85 тыс. баррелей в сутки. Ранее в этом месяце добыча на месторождении была приостановлена из-за проблем с безопасностью.

Банк России во вторник, 20 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 766,2 млрд рублей (при лимите 4 трлн 060 млрд рублей и спросе 3 трлн 766,2 млрд рублей) в среднем по ставке 17,92% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 13 августа, банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 040 млрд рублей (при лимите 3 трлн 040 млрд рублей и спросе 3 трлн 336,2 млрд рублей) в среднем по ставке 17,91% годовых.