"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Merck & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $143,8 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25,7% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Бумаги эмитента после публикации отчетности за второй квартал потерпели просадку цены почти на 10% на фоне преувеличенных, на наш взгляд, беспокойств инвесторов касательно динамики продаж вакцины Gardasil. Теперь акции выглядят весьма дешевыми и представляют собой находку для консервативного инвестора, - пишет эксперт. - Компания имеет в своем арсенале противораковый блокбастер Keytruda, который стал самым продаваемым лекарством в мире по итогам 2023 года. Потенциал расширения показаний к применению препарата и наращивания его продаж в глобальном масштабе достаточно велик, и мы считаем, что в цену бумаги все еще не заложены все перспективы онкологического направления деятельности Merck".

Merck & Co. - базирующаяся в США транснациональная компания сектора здравоохранения, одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Деятельность Merck подразделяется на два ключевых направления - фармацевтическое и ветеринарное. Наибольшая доля выручки генерируется онкологическим, диабетическим и вакцинным сегментами фармацевтического направления бизнеса.

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