.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 4,1 руб
.
20 августа 2024 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 4,1 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целью 4,1 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,4%, стоп-приказ: 3,7655 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания является потенциальным бенефициаром периода повышенных ставок в экономике, обладая большим объемом свободных денежных средств и их эквивалентов, отмечают аналитики. "С точки зрения технического анализа котировки преодолели линию сопротивления июля-августа 2024 года на дневном "тайм-фрейме". При объеме позиции 8% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 3,7655 риск на портфель составит 0,18%", - указывают эксперты "Финама". "Интер РАО" - российская энергетическая компания, в сферу деятельности которой входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международная энергетическая торговля, инженерные услуги, проектирование и строительство энергообъектов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ИНТЕР/РАО-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
20 августа 2024 года 19:50
Москва. 20 августа. читать дальше
.20 августа 2024 года 19:16
Москва. 20 августа. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам вторника, рубль подешевел на фоне нестабильной ситуации на рынке нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 12,1865 руб., что на 8,6 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань поднимался до 12,1885 руб., что стало новым максимумом с 21 июня. читать дальше
.20 августа 2024 года 18:55
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали небольшую смешанную динамику на фоне легкого укрепления UST
Москва. 20 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали небольшую смешанную динамику на фоне легкого повышения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились. читать дальше
.20 августа 2024 года 18:46
ои Инвестиции" осторожно оценивают перспективы котировок акций МКПАО "ТКС Холдинг" в среднесрочной перспективе, ожидая, что финансовые показатели эмитента могут оказаться под давлением в условиях сохранения жесткой денежно-кредитной политики и приобретения Росбанка, сообщается в материале... читать дальше
.20 августа 2024 года 18:17
"Финам" понизил рейтинг акций Regeneron Pharmaceuticals до "держать" после динамичного ралли бумаг, а также в свете рассмотрения отчета за второй квартал 2024 года, сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне $1151,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения 3,8%, сообщается в... читать дальше
.20 августа 2024 года 17:34
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку акций "Европлана" и считает их привлекательными для долгосрочных вложений, сообщается в материале аналитиков сервиса. "Российский лизинговый оператор представил финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Также компания заявила о... читать дальше
.20 августа 2024 года 17:00
Золото сохраняет статус защитного актива со следующими целями роста на уровнях $2600-2700 за тройскую унцию, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Цена на драгоценный металл обновила очередной исторический максимум на $2563. Котировки продолжают идти наверх на фоне сохранения... читать дальше
.20 августа 2024 года 16:35
Прогнозная стоимость акций МКПАО "ТКС Холдинг" на горизонте года составляет 3883 рубля за штуку, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. "Холдинг представил результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2024 года. По итогам квартала выручка увеличилась на 72% г/г,... читать дальше
.20 августа 2024 года 16:07
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Merck & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $143,8 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25,7% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Бумаги эмитента после... читать дальше
.20 августа 2024 года 15:33
Акции МКПАО "ТКС Холдинг" привлекательны для долгосрочных инвестиций на фоне текущих финансовых результатов и ожидаемой интеграции с Росбанком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент раскрыл финансовые результаты за 2К24 и 6М24 по МСФО. По итогам шести месяцев компания... читать дальше
.20 августа 2024 года 15:28
Рубль днем продолжает умеренно дешеветь в паре с юанем, несмотря на попытки нефти развернуться вверх
Москва. 20 августа. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем во вторник, рубль дешевеет, несмотря на попытки котировок нефти развернуться вверх после сильного падения накануне. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,165 руб., что на 6,45 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань поднимался до 12,1845 руб., что стало новым максимумом с 21 июня. читать дальше
.20 августа 2024 года 14:37
"Мои Инвестиции" осторожно оценивают перспективы котировок акций "Европлана", принимая во внимание обновленный прогноз менеджмента эмитента и риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. "Новый прогноз на 2024 год предполагает... читать дальше
.20 августа 2024 года 14:07
"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций МКПАО "ТКС Холдинг" на уровне 3509,7 рубля за штуку и рейтинг "покупать" для них, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Несмотря на сложные внешние факторы в виде растущих рыночных процентных ставок и... читать дальше
.20 августа 2024 года 13:32
Котировки золота могут продолжить рост и достигнуть уровня $2700 за тройскую унцию в краткосрочном периоде, при этом справедливая цена драгметалла находится на отметках около $2300 за тройскую унцию, считает инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. "Золото в настоящий... читать дальше
.20 августа 2024 года 12:53
"Солид Брокер" рекомендует покупать акции МКПАО "ТКС Холдинг" с прогнозной стоимостью на уровне 6500 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. "Эмитент объявил финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 года. Отчетность пока не включает в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.