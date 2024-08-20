"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 4,1 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целью 4,1 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,4%, стоп-приказ: 3,7655 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания является потенциальным бенефициаром периода повышенных ставок в экономике, обладая большим объемом свободных денежных средств и их эквивалентов, отмечают аналитики.

"С точки зрения технического анализа котировки преодолели линию сопротивления июля-августа 2024 года на дневном "тайм-фрейме". При объеме позиции 8% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 3,7655 риск на портфель составит 0,18%", - указывают эксперты "Финама".

"Интер РАО" - российская энергетическая компания, в сферу деятельности которой входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международная энергетическая торговля, инженерные услуги, проектирование и строительство энергообъектов.

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