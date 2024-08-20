"Мои Инвестиции" осторожно оценивают акции Европлана

"Мои Инвестиции" осторожно оценивают перспективы котировок акций "Европлана", принимая во внимание обновленный прогноз менеджмента эмитента и риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Новый прогноз на 2024 год предполагает сохранение чистой прибыли на уровне прошлого года (рентабельность капитала 29%), что выглядит менее привлекательно для инвесторов. Акции торгуются по мультипликаторам 5,2х P/E 2024E. На фоне ожиданий по замедлению темпов роста нового бизнеса менеджмент планирует рекомендовать совету директоров выплатить промежуточный дивиденд в размере 3 млрд руб. по итогам 9М24. Это соответствует дивиденду в 25 руб./акцию, дивидендная доходность - 3%", - отмечают эксперты.

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