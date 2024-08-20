"Финам" подтверждает прогнозную цену акций ТКС Холдинга на уровне 3509,7 руб

"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций МКПАО "ТКС Холдинг" на уровне 3509,7 рубля за штуку и рейтинг "покупать" для них, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Несмотря на сложные внешние факторы в виде растущих рыночных процентных ставок и ужесточения регулирования розничного кредитования, руководство "ТКС Холдинга" сохранило прогноз по росту чистой прибыли в 2024 году более чем на 30%. Кроме того, Группа приняла новую дивидендную политику, предполагающую выплаты в размере до 30% чистой прибыли за год. При этом дивиденды планируется объявлять ежеквартально, - отмечает эксперт. - Представленные финансовые результаты эмитента за 2К24 по МСФО оказались неплохими, с небольшим превышением консенсус-прогноза по прибыли. Реакция инвесторов на них умеренно позитивная. Мы подтверждаем целевую цену акций "ТКС Холдинга" на уровне 3509,7 рубля и рейтинг "покупать" для них".

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