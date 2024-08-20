"Солид Брокер" рекомендует покупать акции ТКС Холдинга с прогнозной ценой 6500 руб

"Солид Брокер" рекомендует покупать акции МКПАО "ТКС Холдинг" с прогнозной стоимостью на уровне 6500 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Эмитент объявил финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 года. Отчетность пока не включает в себя результаты Росбанка. Банк продолжает наращивать чистую прибыль и все основные метрики, темпы роста кредитного портфеля сейчас находятся на средних значениях для него. Чистая процентная маржа снижается уже второй квартал подряд после роста в 2023 году на фоне роста стоимости фондирования. Отметим ударную динамику по комиссионным доходам, где рост составил 44% и были обновлены максимумы 2022 года, - указывают эксперты. - Банк сейчас торгуется с мультипликаторами P/E TTM 5,8, P/E 2025 3,2х, P/B 1,8, P/B 2025 0,8х, что заметно ниже среднеисторических уровней (более чем в два раза). Мы считаем "ТКС Холдинг "перспективной идей, особенно после закрытия сделки по Росбанку. Можно сказать, что препятствий для роста теперь нет. Доля "Интерроса" в капитале в итоге составила 41,4%, а допэмиссия вышла на 69 млн акций, как мы предполагали ранее".

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