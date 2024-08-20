"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Диасофта

"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций "Диасофта", динамика показателей эмитента уже заложена в цену бумаг, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Менеджмент ожидает, что по итогам всего 2024 финансового года рентабельность по EBITDA окажется в пределах 43-45%. Наши прогнозы соответствуют нижней границе данного диапазона. Компания подтвердила планы по выплате дивидендов в 2024 году на уровне не менее 80% EBITDA ежеквартально. В частности, по итогам 1К24 совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 45 руб./акция, что соответствует доходности около 1%, - пишут эксперты. - На наш взгляд, динамика финансовых показателей уже в полной мере учтена в цене акций, и мультипликатор EV/EBITDA 2025 год на уровне 10,5х не предполагает существенного потенциала роста в ближайшей перспективе в отсутствие других краткосрочных катализаторов. Сохраняем нейтральный взгляд на бумагу".

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