Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ТКС Холдинга

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций МКПАО "ТКС Холдинг", сообщается в материале аналитика Ольги Найденовой.

"В целом мы считаем отчетность эмитента за 2К24 по МСФО умеренно позитивной: она подтверждает способность банка демонстрировать рентабельность капитала выше 30% за счет значительных основных (процентных и комиссионных) доходов", - указывает эксперт.

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