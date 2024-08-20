"Мои Инвестиции" позитивно оценивают долгосрочные перспективы цены акций Делимобиля

"Мои Инвестиции" позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль"), однако на краткосрочном горизонте снижение рентабельности на фоне роста операционных расходов и процентных ставок, а также высокий уровень долговой нагрузки, могут сдерживать рост цены бумаг, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"По нашим оценкам, акции эмитента торгуются с мультипликатором EV/EBITDA на 2024-2025 гг. на уровне 5,3-7х, что предполагает дисконт к российским технологическим компаниям в районе 20-30%", - отмечают эксперты.

"Опубликованные финансовые результаты за 1П24 в целом соответствовали нашим ожиданиям по выручке и скорректированной EBITDA, но оказались ниже наших оценок чистой прибыли. По итогам отчетного периода менеджмент компании планирует рекомендовать совету директоров выплату дивидендов. По нашим оценкам, в случае принятия положительного решения о выплате дивидендная доходность может составить не более 1%", - пишут аналитики телеграм-канала в обзоре.

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