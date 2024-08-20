Прогнозная цена акций Хэдхантера на горизонте года - 5170 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" на горизонте года составляет 5170 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Эмитент демонстрирует опережающие темпы развития (как бенефициар сохраняющегося дефицита кадров на российском рынке) .Компания продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста выручки, хотя они и несколько снижаются. Из ключевых сегментов более уверенно растет сегмент крупных компаний, благодаря более активному наращиванию выручки на одного клиента. В то же время отметим, что рост числа платящих клиентов продолжает замедляться на фоне высокой базы и постепенного движения сбыта к насыщению в обоих сегментах", - указывают эксперты.

"Маржинальность компании остается на крайне высоком уровне. В качестве небольшого негатива отметим опережающий рост операционных затрат, основными статьями которых являются расходы на персонал (+67% г/г) и маркетинг (+66% г/г), что объяснимо в условиях активного развития бизнеса. Зато скорректированная чистая прибыль выросла сильнее из-за увеличения доходов от процентов по депозитам, а также снижения расходов по налогу на прибыль из-за применения льготной ставки для IT-компаний, - пишут аналитики банка в обзоре. - Представленные результаты подтверждают как крепость бизнеса, так и хороший потенциал органического роста эмитента. Дополнительным фактором инвестпривлекательности компании выступает нацеленность на возобновление выплаты дивидендов после завершения процесса редомициляции. Ждем возобновления торгов бумагами в сентябре".

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