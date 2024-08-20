"Финам" понизил прогнозную цену бумаг РусАгро до 1680 руб

"Финам" понизил прогнозную стоимость депозитарных расписок "РусАгро" до 1680 рублей за штуку, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Для расчета целевой цены мы использовали оценку по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/Sales за 2024 год относительно компаний-аналогов из пищевой промышленности, - указывает эксперт. - Расписки торгуются значительно дешевле своих исторических значений и компаний-аналогов, однако из-за предстоящей приостановки торгов бумаги могут быть интересны преимущественно долгосрочным инвесторам".

"Результаты компании за 6М24 вышли в рамках наших ожиданий по выручке, однако рентабельность продемонстрировала более серьезное снижение. К тому же агрохолдинг не смог начать процесс добровольной редомициляции и прибегнул к принудительному переезду. Это означает, что торги бумагами могут быть заморожены на полгода", - отмечает Иванов.

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