Рубль при открытии торгов немного опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 20 августа. Китайский юань повышается на Московской бирже утром во вторник, рубль понижается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,1135 руб. (+1,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,69 коп. выше уровня действующего официального курса.

Валютная пара "юань-рубль", скорее всего, будет торговаться в диапазоне 12-12,2 руб. во вторник, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Ситуацию на рынке квалифицируем как относительно спокойную: юань сейчас находится на максимумах с июня и может оставаться выше 12 руб. в отсутствие активизации экспортеров, допускаем тяготение курса к сдержанному росту. На вторник целевым диапазоном по юаню видим 12-12,2 руб. К концу недели по-прежнему склонны ждать смены динамики и возврата юаня "под" 12 руб. - на первый план выйдет подготовка экспортеров к налогам", - пишет эксперт.

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после снижения до двухнедельных минимумов днем ранее.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $77,15 за баррель, что на 0,64% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 0,66%, до $73,78 за баррель.

Накануне обе марки обновили минимум с 6 августа, согласно данным Dow Jones Market Data.

Давление на нефтяные котировки оказывает некоторое снижение напряженности на Ближнем Востоке. В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера по итогам его встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Кроме того, негативным фактором являются проблемы в экономике Китая, крупнейшего импортера топлива в мире.