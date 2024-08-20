Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июле;

- выступления представителей ФРС США;

- финансовые результаты МКПАО "ТКС Холдинг" за 2К24 по МСФО;

- квартальные результаты Lowe''s Cos.;

- Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом.

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