Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги вторника в диапазоне 2750-2800п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2750-2800 пунктов в течение торговой сессии вторника, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Снижение мировых цен на нефть может привести к продолжению отката российского рынка. Однако в рамках текущей фазы коррекции индекс Мосбиржи ни разу не снижался более четырех дней подряд. Последний раз такое случалось в сентябре 2023 года. Таким образом, во вторник вполне можем увидеть небольшой рост рынка. В этом случае спрос будет сегментированным", - пишет эксперт в комментарии.

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