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20 августа 2024 года 09:47

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 августа. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили сильным ростом торги в понедельник, инвесторы оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) и ждали мероприятия в Джексон-Хоуле. Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле традиционно собирает глав ведущих мировых ЦБ. В этом году мероприятие пройдет 22-24 августа, выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла запланировано на пятницу.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью газете Financial Times, что, по ее мнению, пришло время начать корректировку монетарной политики. Поскольку инфляция замедляется, а баланс спроса и предложения на рынке труда улучшается, Федрезерву нужно "корректировать базовую ставку в соответствии с ситуацией в экономике и с учетом наших целей", сказала Дейли. В свою очередь глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что рынок труда и некоторые опережающие экономические индикаторы подают "тревожные сигналы".

Инвесторы ожидают, что Федрезерв снизит ставку примерно на 90 базисных пунктов до конца года, пишет Trading Economics. Шансы на снижение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре рынок оценивает в 72%.

Тем временем аналитики Goldman Sachs снизили оценку вероятности рецессии в США в ближайшие двенадцать месяцев до 20% с 25% после выхода более позитивных, чем ожидалось, статданных, которые были опубликованы на прошлой неделе. Главный экономист Goldman Ян Хациус полагает, что вероятность рецессии может быть пересмотрена до 15%, если следующий отчет о занятости "будет выглядеть достаточно хорошим". Его публикация запланирована на 6 сентября.

Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга показывают отрицательную динамику, в то время как рынки акций других стран Азии растут. Народный банк Китая во вторник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на отметке 3,35% годовых. Ставка по пятилетним кредитам осталась на уровне 3,85% годовых. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики также не ожидали их изменения. Тем не менее, рынки надеются на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, которое будет стимулировать рост второй по величине экономики мира.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК опустился на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Трейдеры фиксируют прибыль после того, как Hang Seng рос три предыдущих сессии подряд и достиг максимума за месяц, отмечают эксперты. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 1,8%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК прибавил 0,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,2%. Он поднимается уже восьмые торги подряд.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после снижения до двухнедельных минимумов днем ранее. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:15 мск составила $77,04 за баррель, что на 0,8% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились в цене на 2,5%, до $77,66 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене на 0,83%, до $73,75 за баррель. В понедельник контракт упал на 3%, до $74,37 за баррель. Накануне обе марки обновили минимум с 6 августа.

Давление на нефтяные котировки оказывает некоторое снижение напряженности на Ближнем Востоке. В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера по итогам его встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кроме того, негативным фактором являются проблемы в экономике Китая, крупнейшего импортера топлива в мире.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 19 августа снизилась почти в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,545 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,566 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос всего на 0,03% и составил 104,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (17-19 августа) прибавил 0,11%, поднявшись до 916,98 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-001Р-04" (+0,45%), "МТС-001P-10" (+0,35%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "ТМК БО-07" (-0,42%), "РЖД-32" (-0,4%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Урожай" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-05 номинальным объемом 200 млн рублей, реализовав 80,17% займа на 160,33 млн рублей. Размещение выпуска проходило с 26 июня. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых, предусмотрена оферта через 1,5 года. Купоны квартальные.

Лизинговая компания "Бизнес альянс" завершила размещение 3-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 12,72% займа на 38,163 млн рублей. Размещение выпуска проходило с 23 мая. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 20% годовых, 7-12-го - 18% годовых, 13-30-го - 17% годовых, 31-36-го - 16% годовых, купоны ежемесячные.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) 22 августа с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 003P-13R со сроком обращения 3,5 года объемом не менее 30 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 140 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 28 августа. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" определило ставку 44-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 10,13% годовых. Компания в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Объем облигаций 34-й серии - 14 млрд рублей, 30-й серии - 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 14-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 18,02% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона бфла установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.

Альфа-банк установил ставку 11-го купона облигаций серии 001Р-07 на уровне 17,33% годовых. Банк разместил выпуск заявленным объемом 3 млрд рублей в октябре 2023 года, реализовав 86,73% эмиссии. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 366 дней.

МФК "Джой мани" установила ставку 6-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 24% годовых. Компания разместила выпуск в апреле 2024 года по ставке 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов - ключевая ставка (тоже на 5-й день) плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов - ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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