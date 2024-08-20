Рубль будет торговаться в диапазоне 12-12,2 руб. за юань во вторник - ПСБ

Валютная пара юань/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 12-12,2 рубля за юань во вторник, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Ситуацию на рынке квалифицируем как относительно спокойную: юань сейчас находится на максимумам с июня, и может оставаться выше 12 рублей в отсутствие активизации экспортеров, допускаем тяготение курса к сдержанному росту. На вторник целевым диапазоном по юаню видим 12-12,2 рубля. К концу недели по-прежнему склонны ждать смены динамики и возврата юаня "под" 12 рублей - на первый план выйдет подготовка экспортеров к налогам", - пишет эксперт.

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