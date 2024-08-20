Основной идеей на долговом рынке по-прежнему остаются флоатеры - ПСБ

Основной идеей на долговом рынке по-прежнему остаются корпоративные флоатеры надежных эмитентов (рейтинг "ААА/АА") и умеренной срочности (до 2-2,5 лет), говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Котировки ОФЗ по итогам понедельника практически не изменились, констатирует эксперт - доходность индекса RGBI снизилась на 1 базисный пункт (до 16,11% годовых).

"Мы не видим идей в сегменте ОФЗ с фиксированным купоном на фоне сохранения повышенных рисков дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Так, по недельным данным Росстата инфляция остается на уровне 9%, а инфляционные ожидания населения в августе, опубликованные в понедельник, продолжили рост до 12,9% (12,4% в июле), - пишет Грицкевич в материале. - Ожидаем, что в ближайшие недели индекс гособлигаций будет консолидироваться у годовых минимумов. Пока лучшей идеей на рынке, на наш взгляд, по-прежнему остаются корпоративные флоатеры надежных эмитентов (рейтинг "ААА/АА") и умеренной срочности (до 2-2,5 лет)".

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