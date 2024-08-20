Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Alibaba на уровне $111

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Alibaba Group Holding на уровне $111 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Романа Лукьянчикова.

"Эмитент отчитался за второй квартал 2024 года ростом выручки на 4% г/г, до 243,2 млрд юаней ($33,5 млрд). Этот результат оказался ниже консенсуса на 2%. Чистая прибыль составила 24,4 млрд юаней ($3,36 млрд) при средних прогнозах на уровне 27 млрд юаней. CEO Alibaba подтвердил, что текущая стратегия менеджмента позволяет стабилизировать долю на внутреннем рынке электронной коммерции и вернуться к росту бизнеса, а также отметил развитие облачного сегмента на фоне усиления спроса на ИИ-услуги и продолжающиеся инвестиции. Приоритетом компании, по словам ее главы, остается прибыльность и выход на точку безубыточности большинства направлений в течение одного-двух лет. Кроме того, Alibaba объявила о выплате дивиденда", - указывает эксперт.

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