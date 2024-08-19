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19 августа 2024 года 19:39

Индекс МосБиржи снизился в понедельник на 1,9%, опустившись ниже 2800п, индекс РТС упал на 2,6%

Москва. 19 августа. Рынок акций РФ в понедельник снизился до минимальных с начала июля 2023 года уровней на фоне опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России для борьбы с инфляцией, а также возросших геополитических рисков из-за нестабильной ситуации в приграничных с Украиной областях.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2775,64 пункта (-1,86%), индекс РТС - 976,5 пункта (-2,56%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 4,2%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 20 августа, составляет 89,5428 руб./$1 (+0,64 рубля по отношению к 19 августа).

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-4,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-3,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,3%, "префы" потеряли в цене 3,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,5%).

Акции "Ашинского металлургического завода" упали на 15,2% (до 139,7 рубля за штуку) после нескольких дней активного роста, при этом объем торгов к 18:50 МСК составил 2,83 млрд рублей. АО "Урал-ВК" (Москва) направило обязательное предложение о выкупе 78 млн 705,530 тыс. обыкновенных акций ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ). Цена выкупа - 71 рубль за одну ценную бумагу. Таким образом, "Урал-ВК" может выкупить 15,8% уставного капитала метзавода. По данным ЕГРЮЛ, АО "Урал-ВК", зарегистрированное в январе 2023 года, специализируется на управлении холдинговыми компаниями. Генеральным директором "Урал-ВК" является Борис Царев, который также является генеральным директором АО "Армада" (MOEX: ARMD), владеющего ООО "Амурсталь".

В период с 12 августа и вплоть до первых минут торгов 19 августа котировки ценных бумаг "Ашинского метзавода" выросли почти в 2 раза - с уровней вблизи 92 рублей до 180 рублей, после чего на рынке пошла фиксация прибыли. Поводом для активизации спроса на акции компании стали дивидендные новости, официально опубликованные в прошлый понедельник. Совет директоров ПАО "Ашинский металлургический завод", больше 20 лет не платившего дивиденды, рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 12 сентября принять решение о выплате дивидендов по итогам I полугодия 2024 года в размере 77 рублей на каждую обыкновенную акцию.

Подорожали акции "ТКС Холдинга" (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

По мнению аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", котировки российских акций по итогам торгов в понедельник заметно снизились под давлением как падающей в цене нефти, так и ряда внутренних негативных факторов - опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России для борьбы с инфляцией, а также возросших геополитических рисков из-за обострившейся в последнее время ситуации в приграничных с Украиной областях. При этом в целом благоприятная конъюнктура мировых фондовых рынков не в состоянии оказать должной поддержки российским акциям.

Нефтяные цены продолжают опускаться вечером в понедельник. Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск снизились на 0,85%, до $79 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже уменьшилась к указанному времени также на 0,85%, до $76 за баррель. Негативными факторами для нефтяного рынка являются слабые макроэкономические данные из Китая, крупнейшего импортера топлива в мире, а также сигналы об увеличении запасов топлива в США. Определенную поддержку котировкам при этом оказывает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили разнонаправленными изменениями первые торги недели, инвесторы оценивали статданные Японии и перспективы денежно-кредитной политики (ДКП) Китая. Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,8%. Во вторник Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет. Инвесторы надеются на дальнейшее смягчение ДКП, однако ждут решения НБК с осторожностью. В июле центробанк снизил ставки до рекордных минимумов, а последние данные по экономике страны были неоднозначными.

Значение японского Nikkei 225 упало на 1,8%. Трейдеры фиксировали прибыль после активного ралли, последовавшего за массовыми продажами акций в начале месяца. Значение южнокорейского индекса Kospi сократилось на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

Вместе с тем американские фондовые индексы умеренно поднимаются (на 0,4-0,5%) в начале сессии в понедельник, инвесторы оценивают заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) и ждут мероприятия в Джексон-Хоуле. Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле традиционно собирает глав ведущих мировых ЦБ. В этом году мероприятие пройдет 22-24 августа, выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла запланировано на пятницу.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью газете Financial Times, что, по ее мнению, пришло время начать корректировку монетарной политики. Поскольку инфляция замедляется, а баланс спроса и предложения на рынке труда улучшается, Федрезерву нужно "корректировать базовую ставку в соответствии с ситуацией в экономике и с учетом наших целей", сказала Дейли. В свою очередь глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что рынок труда и некоторые опережающие экономические индикаторы подают "тревожные сигналы".

Инвесторы ожидают, что Федрезерв снизит ставку примерно на 90 базисных пунктов до конца года, пишет Trading Economics. Шансы на снижение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре рынок оценивает в 72%.

Тем временем аналитики Goldman Sachs снизили оценку вероятности рецессии в США в ближайшие двенадцать месяцев до 20% с 25% после выхода более позитивных, чем ожидалось, статданных, которые были опубликованы на прошлой неделе. Главный экономист Goldman Ян Хациус полагает, что вероятность рецессии может быть пересмотрена до 15%, если следующий отчет о занятости "будет выглядеть достаточно хорошим". Его публикация запланирована на 6 сентября.

Европейские фондовые площадки также растут 19 августа - фондовые индикаторы региона к концу торгов прибавили 0,5-1,4%.

"Российский рынок акций в начале новой недели продолжил снижаться. Давление на рынок сохраняется на фоне снижения цен на нефть, а также потенциального повышения ключевой процентной ставки до 20% годовых после публикации недельных данных по инфляции, которая вопреки сезонности выросла с 0% до 0,05%. На сохранение повышенной инфляции в стране указывают и опубликованные "инФОМ" инфляционные ожидания населения, которые в августе выросли до 12,9% с 12,4%", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, торги для индекса МосБиржи 19 августа стали четвертой сессией коррекции подряд. С 13 августа бенчмарк опустился на 3%, сегодня он упал еще почти на 1,9%, впервые с июля 2023 года уйдя ниже 2800 пунктов. Несмотря на геополитические события августа, падающий тренд на Московской бирже начал формироваться еще в июле. Повышение ключевой ставки Банком России до 18% годовых и ожидания дальнейшего ужесточения ДКП в сентябре снижают привлекательность инвестиций в российские акции, одновременно увеличивая интерес частных инвесторов к сбережению денег в банках.

"Промежуточные дивиденды крупных компаний, которые уже получены акционерами или будут выплачены до конца лета, вряд ли будут реинвестированы в инструменты фондового рынка. Мировые цены на нефть также выглядят нестабильными, с тех пор как эксперты ОПЕК в ежемесячном докладе за август снизили прогноз мирового спроса на нефть на 2024-2025 годы, признав тем самым наличие ее профицита. Геополитическая нестабильность вкупе с замедлением роста ВВП России до 4% во II квартале также не способствует активности "быков"", - полагает Мильчакова.

По мнению инвестиционного стратега "ВТБ Мои инвестиции" Станислава Клещева, "вероятность дополнительного повышения ключевой ставки ЦБ РФ выступает главным сдерживающим фактором роста рынка акций. Если закладывать в финансовые модели ключевую ставку 20%, справедливый уровень для индекса МосБиржи на горизонте 12 месяцев понижается до примерно 2900 пунктов. С учетом дивидендов это не тот уровень доходности, который можно получить, инвестируя в облигации, фонды денежного рынка или размещая деньги на банковском депозите. Поэтому сползание рынка вниз и расширение таким образом потенциала роста закономерно".

"Технический уровень поддержки - 2500 пунктов по индексу МосБиржи. Фундаментальные факторы, которые могли бы переломить негативный тренд на рынках, - ослабление рубля, ожидания смягчения ДКП, рост корпоративных прибылей", - считает Клещев.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 65,13 млрд рублей (из них 12,95 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,4 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,92 млрд рублей на акции "ТКС Холдинга").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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