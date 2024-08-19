Цена на золото сохраняет потенциал роста в ближайшие месяцы - "Цифра брокер"

Котировки золота сохраняют потенциал роста в ближайшие месяцы, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Ранее мы неоднократно отмечали привлекательность золота с инвестиционной точки зрения на фоне высоких геополитических рисков в мире, покупок мировых центральных банков, неочевидных перспектив денежно-кредитных политик и инфляционной составляющей. Все эти факторы остаются в силе и продолжат оказывать поддержку котировкам драгметалла в ближайшие месяцы. Теперь мы обращаем внимание еще и на тот факт, что котировки золота с поправкой на инфляцию пока не достигли ценовых пиков 1970-х годов, несмотря на рост до исторических максимумов в номинальном выражении", - пишут эксперты.

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