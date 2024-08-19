Вероятность подъема ставки ЦБР - главный сдерживающий фактор роста рынка акций РФ - "ВТБ Мои Инвестиции"

Вероятность дополнительного повышения ключевой ставки Банка России выступает главным сдерживающим фактором роста рынка акций, технический уровень поддержки по индексу Мосбиржи - 2500 пунктов, говорится в материале инвестиционного стратега брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Станислава Клещева.

"Вероятность дополнительного повышения ключевой ставки Банка России выступает главным сдерживающим фактором роста рынка акций. Если закладывать в финансовые модели ключевую ставку в 20% годовых, справедливый уровень для индекса Мосбиржи на горизонте двенадцати месяцев понижается примерно до 2900 пунктов. С учетом дивидендов это не тот уровень доходности, который можно получить, инвестируя в облигации, фонды денежного рынка или размещая деньги на банковском депозите. Поэтому "сползание" рынка вниз (и расширение таким образом потенциала роста) закономерно, - пишет эксперт. - Когда движение остановится? Технический уровень поддержки - 2500 пунктов. Фундаментальные факторы, которые могли бы переломить негативный тренд на рынках: ослабление рубля, ожидания смягчения денежно-кредитной политики, рост корпоративных прибылей".

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