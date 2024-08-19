Рубль в понедельник продолжает дешеветь в паре с юанем на фоне снижения нефти

Москва. 19 августа. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в понедельник, рубль дешевеет на фоне снижающейся нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,12 руб., что на 5,45 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 36 копеек, до 88,95 руб./$1, контракт EURRUBF вырос на 82 копейки, до 97,96 руб./EUR1.

"По итогам пятницы юань прибавил 0,5%, закончив неделю в районе 12,04 руб. Сегодня ожидаем попыток китайской валюты удержать позиции выше отметки 12 руб. и продолжить восходящую динамику. Однако уже в ближайшие сессии рубль может получить дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые в рамках подготовки к пику налоговых выплат, приходящемуся на следующую неделю, могут увеличить объем предложения иностранной валюты на рынке. В сложившихся обстоятельствах к концу недели юань может вновь отступить ниже 12 руб. и закрепиться в верхней половине диапазона 11,5-12 руб.", - отмечает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

Цены на нефть снижаются на торгах в понедельник, трейдеры ждут новых сигналов относительно перспектив спроса на нефть, а также ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $79,12 за баррель, что на 0,69% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,78%, до $76 за баррель.

Давление на нефтяной рынок в последнее время оказывают свидетельства ослабления спроса в Китае. Этому способствует как общий спад активности в экономике страны, так и меры декарбонизации в транспортном секторе, ограничивающие потребление нефтепродуктов.