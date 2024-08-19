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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи может снизиться до 2780п в ближайшие дни - Freedom Finance Global
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19 августа 2024 года 17:08
Индекс Мосбиржи может снизиться до 2780п в ближайшие дни - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи может снизиться до 2780 пунктов в течение нескольких ближайших торговых сессий, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Несмотря на геополитические события августа, падающий тренд на Московской бирже начал формироваться еще в июле. Повышение ключевой ставки ЦБР до 18% годовых и ожидание дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в сентябре снижают привлекательность инвестиций в российские акции, одновременно увеличивая интерес частных инвесторов к сбережению денег в банках. Промежуточные дивиденды крупных компаний, которые уже получены акционерами или будут выплачены до конца лета, вряд ли будут реинвестированы в инструменты фондового рынка. Мировые цены на нефть также выглядят нестабильными, с тех пор как эксперты ОПЕК в ежемесячном докладе за август снизили прогноз мирового спроса на нефть на 2024-2025 годы, признав тем самым наличие ее профицита. Резкие колебания коммерческих запасов нефти в США пока работают в пользу подтверждения этой оценки. Данный фактор давит одновременно и на рубль, и на котировки многих российских акций, - пишет эксперт в обзоре. - Геополитическая нестабильность вкупе с замедлением роста ВВП России до 4% во втором квартале также не способствуют активности "быков". Прогнозируем, что в ближайшие несколько торговых дней индекс Мосбиржи может опуститься до 2780 пунктов. Если рост от этого уровня не возобновится, можно ожидать падения до 2700 пунктов в течение месяца-полутора. Пока мы сохраняем таргет по индексу на конец 2024 года на отметке 3400 пунктов, но можем пересмотреть его в сентябре". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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