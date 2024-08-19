Акции Диасофта привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Диасофта" являются инвестиционно привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики раскрыл финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 финансового года, закончившегося 30 июня 2024 года. Они соответствуют нашим ожиданиям, а рост объемов законтрактованной выручки позволяет ожидать хороших результатов по итогам текущего года. Компания начала работать с госсектором, выходит на рынок импортозамещения систем класса "Управление ресурсами предприятия" (ERP), а также развивает партнерскую сеть, что является одной из главных задач на ближайшее время. По нашему мнению, акции "Диасофта" являются инвестиционно привлекательными для долгосрочных покупок", - пишут эксперты в комментарии.

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