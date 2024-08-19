Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Делимобиля

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль"), сообщается в материале аналитика Матвея Тайца.

"Эмитент опубликовал результаты за 1П24. Компания демонстрирует снижение уровня рентабельности по EBITDA на 7,6 п.п. из-за опережающего по отношению к выручке роста операционных затрат. Результаты полугодия по показателю EBITDA достаточно негативны в контексте наших прогнозов на весь 2024 год, ведь мы ожидаем рост этого значения до 10 млрд руб. В пресс-релизе по результатам сообщается, что менеджмент порекомендует совету директоров выплатить дивиденды за 1П24, размер которых не уточняется. При предполагаемом коэффициенте выплат на уровне 50% от чистой прибыли дивидендная доходность может составить 0,6%, - отмечает эксперт. - Мы не ожидали дивидендных выплат до снижения долговой нагрузки менее 3,0 по коэффициенту чистый долг / EBITDA. На наш взгляд, падение рентабельности в 1П24 вызывает опасения, однако мы не исключаем некоторое улучшения во 2П24. По акциям эмитента подтверждаем рейтинг "держать".

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