SberCIB сохраняет оценку "держать" для акций Софтлайна

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "держать" для акций "Софтлайна", сообщается в комментарии аналитиков.

"Эмитент показал сильные результаты за первое полугодие 2024 года. Год к году оборот вырос на 40%, валовая прибыль - более чем в два раза, а скорректированная EBITDA - более чем в три раза. Все благодаря оптимизации расходов, изменению структуры оборота и эффекту масштаба. Из-за роста процентных расходов, отложенного налога на прибыль и затрат на инвестиции компания получила чистый убыток. Тем не менее на конец отчетного периода нераспределенная прибыль - 9,3 млрд руб., - отмечают эксперты инвестбанка. - Долговая нагрузка должна снизиться в ближайшее время, по словам менеджмента эмитента. Часть долга закроют деньгами от погашения белорусских еврооблигаций. "Софтлайн" активно покупает высокотехнологичные компании. А еще планирует выйти на рынки Казахстана и Ближнего Востока. Проходит второй этап обмена бумаг Noventiq. Купить можно будет столько акций, сколько есть у инвестора расписок Noventiq Holdings plc по состоянию на 23 сентября 2024 года. Стоимость - 0,01 рубля за штуку. Позитивно смотрим на результаты "Софтлайна" и сохраняем оценку "держать".

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