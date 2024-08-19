Акции Черкизово интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Группа "Черкизово" интересны для долгосрочных вложений с учетом перспектив роста компании, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Группа представила финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Она демонстрирует рост операционной эффективности деятельности. При этом компания продолжает активно расширять производственные мощности, а также реализовывать M&A сделки с целью получения синергетического эффекта. Форвардная дивидендная доходность может составить около 7,3%. С учетом перспектив роста компании мы считаем акции "Черкизово" интересными для долгосрочного инвестора", - пишут эксперты сервиса в комментарии.

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